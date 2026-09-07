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19 400 гривен на зиму: украинцы смогут потратить деньги не только на отопление

20:05 07.09.2026 Пн
2 мин
Выплату смогут оформить 11 наиболее уязвимых категорий граждан
aimg Валерий Ульяненко
Фото: украинцы смогут потратить 19 400 грн по своему усмотрению (Виталий Носач, РБК-Украина)

Украинцы из уязвимых категорий, которые получат 19 400 гривен зимней поддержки, смогут потратить средства по своему усмотрению.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин в интервью LB.ua.

По его словам, средства не имеют привязки к конкретным товарам или услугам, поэтому их разрешено тратить по своему усмотрению - на закупку топлива, теплой одежды, оплату коммунальных услуг или другие нужды, связанные с подготовкой к зиме.

Финансирование проекта осуществляется через специальный гуманитарный счет в Национальном банке Украины, куда средства направляют международные доноры. Власти разработали унифицированные рамки, согласно которым государство и гуманитарные партнеры работают по единым правилам на разных территориях.

Пособие выплачивается в расчете на одно домохозяйство. В рамках этой программы государство и международные партнеры совместно определили 11 наиболее уязвимых категорий людей.

Для получения денежной помощи необходимо подать заявление до 30 октября. Сделать это можно несколькими способами:

  • в территориальных органах Пенсионного фонда Украины (ПФУ);
  • в центрах предоставления административных услуг (ЦНАП);
  • в исполнительных органах сельских, поселковых или городских советов.

Кто может получить помощь

Финансовая поддержка выплачивается в расчете на одно домохозяйство для поддержки граждан во время отопительного сезона. Помощь могут оформить следующие категории:

  • получатели субсидий на приобретение печного топлива, сжиженного газа и оплату ЖКУ;
  • лица, получающие пособие при рождении ребенка;
  • люди с инвалидностью и семьи, воспитывающие детей с инвалидностью;
  • многодетные семьи;
  • одинокие матери и родители, получающие государственную помощь;
  • одинокие нетрудоспособные пенсионеры;
  • семьи внутренне перемещенных лиц (кроме бесплатно размещенных в помещениях, владельцам которых государство компенсирует коммунальные услуги и топливо);
  • детские дома семейного типа (ДБСТ);
  • приемные семьи;
  • семьи патронатных воспитателей.

Напомним, программа будет охватывать семьи, проживающие на территориях активных боевых действий и в пределах 50 км от линии фронта или государственной границы.

В 2026 году помощь смогут получить не только жители частных домов, которым нужны отопительные дрова. Программа будет распространена на жителей городов, в том числе тех, кто живет в многоэтажках.

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