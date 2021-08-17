180+ фильмов, мультфильмов, сериалов зазвучали на украинском на SWEET.TV

"Hollywood українською" - это проект, в котором SWEET.TV за свой счет создает украиноязычный дубляж и озвучку для фильмов, мультфильмов и сериалов, раньше их не было. Накануне 30-й годовщины Независимости Украины, онлайн-кинотеатр подвел итоги первого года работы проекта.

"Для SWEET.TV украинизация фильмов - это уже давно норма, которую мы определили для себя сами. Популяризацию украинского языка и украиноязычного контента мы считаем нашей социальной миссией. К сожалению, большая часть фильмов, выходивших до 2006 года, не получили украиноязычного звучания, и мы это исправляем", - отмечает директор онлайн-кинотеатра Александр Резунов.

За год существования проекту украиноязычную дорожку получили 181 фильм, мультфильм и сериал (187 эпизодов). Также украинский зазвучали 829 трейлеров. В общем украинском языке заговорили 18784 минуты контента.

Для того, чтобы реализовать этот проект, SWEET.TV стал первым украинским онлайн-кинотеатром, который заключил прямые контракты с голливудскими киностудиями именно для территории Украины, а не для СНГ. Эти договоренности открыли доступ к исходным файлам, инструкций и аудиодорожек, необходимые для создания дубляжа и озвучки.

"Прямые контракты с "Голливудом" - это большое достижение, что стоило компании значительных усилий. Понадобился год для того, чтобы доказать киностудиям перспективность украинского рынка", - говорит Александр Резунов.

Очень много украинских зрителей выбирают смотреть кино на государственном языке. В общем абоненты SWEET.TV просмотрели фильмы, мультфильмы и сериалы с проекту "Hollywood українською" 1.2 млн раз. Трейлеры смотрели 3 млн раз.

За год работы проекту на украинском языке зазвучали фильмы "Форрест Гамп", "Криминальное чтиво", "Лучший Стрелок", первые две части "Людей в черном", первые три фильма франшизы "Миссия: Невыполнима", "Дневник Бриджит Джонс", "День сурка", трилогия" Властелин колец ", первые три части "Гарри Поттера", мультфильмы "Шрек 2" и "Мадагаскар", сериалы "Миллиарды", "Декстер", "Элементарно" и многое другое.