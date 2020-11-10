ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

18 ноября стартует международный онлайн-workshop от швейцарского TLEX INSTITUTE

Пресс-релизы, Вторник 10 ноября 2020 12:22
18 ноября стартует международный онлайн-workshop от швейцарского TLEX INSTITUTE

Международный онлайн-workshop от швейцарского TLEX INSTITUTE — уникальная возможность диагностировать и прокачать свои лидерские навыки

18 ноября стартует двухдневный онлайновый workshop "Развитие лидерских качеств по методике Leadership Agility Circle Platform". Программа курса предполагает предварительную диагностику "операционной системы" лидерства каждого из слушателей, чтобы он мог отрабатывать навыки гибкого лидерства в условиях глобального кризиса, узнал стратегии и техники саморазвития, повышения самоосознанности для выхода на креативный уровень лидерства.

Workshop и его программа дадут ответы действующим лидерам, отвечающим за свою команду, и тем, кто готовится сделать прорыв в своей жизни, на важные вопросы:

  • какую природу имеют мои лидерские качества?
  • как влияет мой внутренний мир на мой стиль лидерства и каким он его делает – продуктивным или нет?
  • насколько "операционная система" моего лидерства подходит для условий нынешнего глобального кризиса?
  • как подняться на качественно новый уровень и развить лидерскую гибкость?

Двухдневный онлайновый курс предлагает TLEX Institute — исследовательско-консалтинговая организация, которая обладает эксклюзивными методиками развития лидерских способностей и проводит индивидуальные и корпоративные трансформационные тренинги для команд таких международных организаций, как World Bank, Coca-Cola, Novartis, Siemens, Tetra Pack, Delloite, Harvard Business School и др.

Подробности и регистрация — по этой ссылке.

Читайте РБК-Украина в Google

Новости Украины Пресс-релизы
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь