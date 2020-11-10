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18 листопада стартує міжнародний онлайн-workshop від швейцарського TLEX INSTITUTE

Прес-релізи, Вівторок 10 листопада 2020 12:22
18 листопада стартує міжнародний онлайн-workshop від швейцарського TLEX INSTITUTE

Міжнародний онлайн-workshop від швейцарського TLEX INSTITUTE — унікальна можливість діагностувати і прокачати свої лідерські навички

18 листопада стартує дводенний онлайновий workshop "Розвиток лідерських якостей за методикою Leadership Agility Circle Platform". Програма курсу передбачає попередню діагностику "операційної системи" лідерства кожного зі слухачів, щоб він міг відпрацьовувати навички гнучкого лідерства в умовах глобальної кризи, дізнався стратегії і техніки саморозвитку, підвищення самоусвідомлення для виходу на креативний рівень лідерства.

Workshop і його програма дадуть відповіді чинним лідерам, що відповідає за свою команду, і тим, хто готується зробити прорив у своєму житті, на важливі питання:

  • яку природу мають мої лідерські якості?
  • як впливає мій внутрішній світ на мій стиль лідерства і яким він його робить продуктивним чи ні?
  • наскільки "операційна система" мого лідерства підходить для умов нинішньої глобальної кризи?
  • як піднятися на якісно новий рівень і розвинути лідерську гнучкість?

Дводенний онлайновий курс пропонує TLEX Institute — дослідницько-консалтингова організація, яка володіє ексклюзивними методиками розвитку лідерських здібностей та проводить індивідуальні та корпоративні трансформаційні тренінги для команд таких міжнародних організацій, як World Bank, Coca-Cola, Novartis, Siemens, Tetra Pack, Delloite, Harvard Business School та ін

Подробиці і реєстрація — за цією посилання.

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