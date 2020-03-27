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В Украине более 150 военных ВСУ находятся на обсервации

Новости » Коронавирус     27.03.2020 - 20:37
В Украине более 150 военных ВСУ находятся на обсервации
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В обсервации находятся те, кто вернулся из заграничных командировок

Начальник пресс-службы командования медицинских сил Вооруженных сил Украины Алексей Мазепа заявил, что в Украине по состоянию на 27 марта 157 военнослужащих ВСУ находятся на обсервации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

По его словам, в обсервации находятся те военнослужащие, которые недавно вернулись из командировок.

"Это те люди, которые вернулись из заграничных командировок, а также это те люди, которые должны были, по их словам, иметь контакты с людьми, которые могут иметь заражения коронавирусом", - сообщил Мазепа.

Напомним, в Днепропетровской области 27 марта подтвердили еще три случая заболевания коронавирусом. Заболевшие недавно вернулись из Испании, Франции и ОАЭ. Всего в области шесть случаев COVID-19.

Отметим, за прошлые сутки Министерство здравоохранения подтвердило 62 новых случая коронавируса по Украине. Всего, по состоянию на утро 27 марта, лабораторно были подтверждены 218 заболеваний.

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