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Понад 170 боїв за добу. Генштаб розповів про ситуацію на фронті

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 172 бойових зіткнення. Найгарячіше було на Курахівському та Покровському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генерального штабу ЗСУ.

Ворог завдав одного ракетного удару та здійснив 82 авіаудари, скинувши 137 керованих авіабомб (КАБ), а також здійснив 3460 артилерійських обстрілів, із яких 70 - з реактивних систем залпового вогню. Крім того, для атак було залучено 1190 дронів-камікадзе.

Українські Сили оборони відповіли, завдавши ударів по п'яти районах зосередження особового складу, військової техніки ворога, а також знищили одну систему ППО та командний пункт загарбників.

На Харківському напрямку відбулися чотири штурми ворога, а на Куп'янському - 18 атак. Окупанти зазнали втрат і не змогли прорвати українську оборону. На Лиманському напрямку відбулося 19 ворожих атак, на Сіверському – дві, а на Краматорському - чотири.

Покровський напрямок зазнав 37 атак, з найбільшою концентрацією біля Селидового та Лисівки. Сили оборони відбили 40 атак на Курахівському напрямку.

Також триває активна операція в Курській області, де російська авіація продовжує завдавати авіаударів по власній території.

Втрати росіян

Протягом минулої доби, з 8 на 9 жовтня, російські війська зазнали втрат на фронті: було знищено 1150 солдатів, 11 бойових броньованих машин та 55 одиниць автомобільної техніки.

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