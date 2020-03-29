До +17 тепла вдень і незначні опади: прогноз погоди на сьогодні

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Майже у всіх областях сьогодні очікується тепло і відсутність опадів

Погода в Україні в неділю, 29 березня, буде теплою, опади ймовірні в двох областях і Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Фото: погода в Україні на 29 березня (meteo.gov.ua)

У всіх регіонах України погода буде рівномірною. Вдень від +14 до +17 на сході та півдні й від +1 до +6 вночі, в анексованому Криму можливий дощ. У центрі та на півночі від +14 до +17, вдень від +1 до +5 тепла вночі. На заході країни також очікується від +14 до +17 градусів, а також можливі дощі у Хмельницькій та Тернопільській областях. Вітер по всій Україні від 3 до 8 м/с.

Прогноз погоди у Києві та області

Фото: погода в Києві на 29 березня (meteo.gov.ua)

У столиці сьогодні буде тепло. Вдень +13+15, а вночі +2+2. Опадів не очікується.

Нагадаємо, погода в Україні до кінця березня істотно зіпсується синоптики прогнозують різке і сильне похолодання. Можливі дощі та мокрий сніг в деяких регіонах, а температура повітря опуститься нижче нуля градусів.