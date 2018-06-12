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Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине

НовостиПроисшествия    12.06.2018 - 14:17
Иллюстративное фото (oda.odessa.gov.ua)
Иллюстративное фото (oda.odessa.gov.ua)

Чрезвычайный уровень пожарной опасности в Украине сохранится 12-15 июня

Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине 12-15 июня 2018 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 12-15 июня в Украине, кроме большинства районов западных, северных, Черкасской и Полтавской областей, сохранится чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что синоптики предупреждают о подъеме уровней воды в реках Украины 12-13 июня 2018 года. В частности, ожидается подъем уровней воды на 0,5-1,5 м над уровнями.

Погода на сегодня: в Украине дожди с грозами, температура до +30 На пожарах в Украине за неделю погибли 12 человек, - ГСЧС
Теги публикации: ГСЧС, пожарная опасность  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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