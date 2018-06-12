Чрезвычайный уровень пожарной опасности в Украине сохранится 12-15 июня

Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине 12-15 июня 2018 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 12-15 июня в Украине, кроме большинства районов западных, северных, Черкасской и Полтавской областей, сохранится чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что синоптики предупреждают о подъеме уровней воды в реках Украины 12-13 июня 2018 года. В частности, ожидается подъем уровней воды на 0,5-1,5 м над уровнями.