Более 167 тысяч потребителей "Ровногаза" пользуются онлайн-сервисами компании

Самыми популярными сервисами, которые предлагает АО "Ровногаз" своим клиентам, является личный кабинет на сайте 104.ua и Viber-бот 7104. На настоящее время ими пользуются почти 65% клиентов газораспределительной компании.

"Во время пандемии дистанционные сервисы 104.ua стали действительно современным и востребованным решением, чтобы потребители не только берегли время и здоровье, но и имели возможность контролировать свои счета в удобное для себя время. В то же время, это дает возможность самостоятельно вносить показания, платить за доставку и планировать дальнейшее использование энергоносителя, при необходимости просматривать историю показаний", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, важное преимущество личного кабинета заключается в том, что сервис позволяет регистрировать до 25 лицевых счетов. Таким образом потребители могут контролировать состояние не только своего счета, но и родственников, которые не пользуются интернетом. В частности, сверять оплаты, передавать показания счетчика, находить информацию по тарифа на доставку и даже загружать счета. А Viber-боте 7104 есть дополнительная возможность подтверждать показатели счетчика фотографией.

"Viber-бот позволяет контролировать до 25 лицевых счетов, поэтому дети могут передавать показания с фото счетчика за своих родителей, если у них самих нет такой возможности. Если возникают разногласия в квитанциях, потребителю нужно написать текущие показания и загрузить фото счетчика в Viber-боте 7104, и они будут откорректированы. Это очень удобно и быстро", - говорит начальник Ровенского управления клиентского сервиса Александр Ващук.

В пресс-службе отметили, что онлайн-сервисы удобны и для жителей отдаленных сел. Имея доступ к интернету, они могут легко провести любые операции: передать показания, оплатить за доставку газа, проверить счета и другое. За прошлый год в Личном кабинете на сайте 104.ua зарегистрировались свыше 57 тысяч потребителей Ровенской области, а в Viber-боте более 40 тысяч.

"Среди других онлайн-сервисов клиенты "Ровногаза" могут пользоваться Telegram-ботом 7104 и мобильными приложениями 104Mobile Light для iPhone и 104Mobile для Android. Теперь клиенты АО "Ровногаза" продолжают активно регистрироваться в дистанционных сервисах 104.ua. Ведь для этого не нужно ехать в район или ждать бумажной квитанции, как личный кабинет, так и вайбер-бот – всегда рядом со всей необходимой информацией", - говорится в сообщении.