163 вразливості в iPhone та iPad: Apple терміново випустила iOS 27.2

Проблеми в Apple Intelligence, Mail та WebKit

Найбільший блок виправлень стосується двигуна браузера WebKit (34 записи) та ядра системи (15 вразливостей).

Дослідники звернули увагу на два критичні моменти:

Через проблеми у ШІ Apple Intelligence зловмисники дистанційно могли отримати доступ до конфіденційних даних користувача.

Функція "Сховати мій е-мейл" (Hide My Email), яка має захищати реальну адресу користувача, могла допустити витік даних у поштовому клієнті Mail.

За даними розробників, інформації про активне використання цих вразливостей хакерами наразі немає.

Важливою частиною оновлення стало усунення вразливостей, які використовували для джейлбрейку iPhone Duo. Дослідники команди Calif підтвердили, що iOS 27.2 закриває більшість уразливостей, через які зловмисники могли отримувати доступ до файлової системи пристрою.

Для пошуку помилок у коді Apple також залучала штучний інтелект. У списку подяк компанії згадані дослідники Anthropic Research та OpenAI, які допомагали виявляти вразливості.

Читайте більше: Apple підтвердила слабке місце iPhone Duo: батарея програє конкурентам

Нові можливості iOS 27.2

Окрім виправлення помилок, оновлення отримало кілька нових функцій:

Режим Multiview на iPhone дозволяє одночасно переглядати до 4 прямих трансляцій із передплати Apple TV.

дозволяє одночасно переглядати до 4 прямих трансляцій із передплати Apple TV. Пульт Siri Remote другого та третього поколінь відтепер відображається у застосунку Find My.

Для користувачів, які вирішили не переходити на нову версію операційної системи, компанія підготувала оновлення iOS 26.7.2 із основними виправленнями безпеки.

Фахівці закликають встановити патч якомога швидше, оскільки публікація списку вразливостей робить незахищені пристрої потенційною ціллю для атак.