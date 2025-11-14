За 160 тисяч доларів обіцяв статус нардепа: у Києві затримали керівника політичної партії

За даними РБК-Україна мова про засновника і голову партії "Гарант" Валерія Токаря.

За даними слідства, 41-річний очільник партії, реєстрацію якої суд раніше анулював, пообіцяв киянину посаду в політсилі та допомогу в обранні до Верховної Ради в обмін на значну грошову "винагороду".

Правоохоронці затримали фігуранта в одному із Київських ресторанів, коли він отримав 160 тисяч доларів за включення особи до партії.

За матеріалами справи, серед іншого, фігурант публічно поширював фейки про Сили оборони та суспільно-політичну ситуацію в Україні.

Також він розповсюджував кремлівські наративи про оперативну обстановку на фронті та закликав до зриву мобілізації.

Для поширення деструктивного контенту затриманий використовував власні сторінки у соцмережах із загальною кількістю майже пів мільйона підписників.

Під час обшуків у фігуранта виявлено техніку і документи із доказами шахрайських дій.

Фігуранту оголосили про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 ККУ - замах на заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинений в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах. Злочин передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід - тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 6 725 000 гривень.

У Києві затримали керівника політичної партії (фото: t.me/SBUkr).

Що відомо про Токаря

Валерій Токар - український громадський і політичний діяч, кандидат у народні депутати на виборах до Верховної Ради VII скликання, засновник і голова партії "Гарант". Народився 7 серпня 1984 року в Києві.

У 2003 році закінчив Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського за спеціальністю "фізичне матеріалознавство". У 2016 році здобув освіту в Київському університеті управління та підприємництва за спеціальністю економіка "підприємництва".

З 2004 до 2011 року працював у малому бізнесі на фірмі ТОВ "ТВ і КС". У 2006-2010 роках обіймав посаду керівника будівельної компанії "Кійбудпроект". У 2014-2021 роках був директором приватної фірми "Укратоменерго", про зв’язки якої, а також самого Токаря з колишнім міністром енергетики часів Януковича Едуардом Ставицьким, писали українські ЗМІ.

У 2014 році маловідома фірма "Укратоменерго", що займалася орендою квартир, виграла кілька тендерів Мінекономіки на 61 млн гривень у період, коли міністерство очолював Ставицький.

У 2012 році Валерій Токар невдало балотувався до Верховної Ради VII скликання як безпартійний самовисуванець по 91-му округу Київської області. На той момент був безробітним.

У 2018 році заснував та очолив компанію "Гарант-ньюз", зареєстровану як інформаційне агентство.

У 2020 році зареєстрував петицію із вимогою до президента України Володимира Зеленського скласти повноваження.

У 2021 році заснував і очолив політичну партію "Гарант", а також створив однойменну громадську організацію. За словами самого Токаря, назву "Гарант" він обрав, бо так його "називали на роботі".