17 ударів за двадцять хвилин: що відомо про атаку дронів на Харків

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росіяни запустили по Харкову десятки "Шахедів";

за чверть часу пролунало понад 15 вибухів;

є постраждалі.

Чим атакували місто

Близько 23:10 Терехов повідомив про атаку дронів на Харків. У цей час повітряні сили попереджали про рух ударних безпілотників в напрямку міста.

За даними Терехова, нічна атака "Шахедів" на місто тривала 14 хвилин. За цей час ворог 16 разів вдарив по Київському району Харкова. Також, за попередньою інформацією, кілька бойових дронів ворога були збиті силами оборони України.

Водночас Синєгубов повідомив, що впродовж 20 хвилин у Харкові пролунало щонайменше 17 вибухів.

Наслідки обстрілу

Станом на 23:50 відомо, що ворог атакував цивільне підприємство у Харкові. На місці влучань пожежа.

"Більшість ударів - по цивільному підприємству в Київському районі міста. Попередньо ворог застосував БпЛА типу "Герань-2", - пише Синєгубов.

Постраждалі

О 23:45 Синєгубов повідомив, що внаслідок атаки на Харків вже відомо про двох постраждалих.

"За попередніми даними, внаслідок масованої атаки по Київському району Харкова постраждали дві людини. Медики надають їм всю необхідну допомогу", - повідомив Синєгубов.

Оновлено о 00:10

Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих у Харкові зросла до трьох осіб.

Їм надається медична допомога.