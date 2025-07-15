17 ударов за двадцать минут: что известно об атаке дронов на Харьков

Российская армия вечером вторник, 15 июля, нанесла массированный дроновой удар по Харькову. В городе прогремели десятки взрывов.
РБК-Украина собрало все, что известно о ночной атаке по Харькову.
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Около 23:10 Терехов сообщил об атаке дронов на Харьков. В это время воздушные силы предупреждали о движении ударных беспилотников в направлении города.
По данным Терехова, ночная атака "Шахедов" на город длилась 14 минут. За это время враг 16 раз ударил по Киевскому району Харькова. Также, по предварительной информации, несколько боевых дронов врага были сбиты силами обороны Украины.
В то же время Синегубов сообщил, что в течение 20 минут в Харькове прозвучало не менее 17 взрывов.
По состоянию на 23:50 известно, что враг атаковал гражданское предприятие в Харькове. На месте попаданий пожар.
"Большинство ударов - по гражданскому предприятию в Киевском районе города. Предварительно враг применил БпЛА типа "Герань-2", - пишет Синегубов.
В 23:45 Синегубов сообщил, что в результате атаки на Харьков уже известно о двух пострадавших.
"По предварительным данным, в результате массированной атаки по Киевскому району Харькова пострадали два человека. Медики оказывают им всю необходимую помощь", - сообщил Синегубов.
Обновлено в 00:10
Синегубов сообщил, что количество пострадавших в Харькове возросло до трех человек.
Им оказывается медицинская помощь.
Источники: Воздушные силы, мэр Харькова Игорь Терехов, глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
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