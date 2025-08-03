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16-річний українець підкорив Формулу-4: вирвався вперед за три хвилини до фінішу

Фото: український пілот команди Prema Racing Олександр Бондарев (facebook.com/PilotBondarev)
Автор: Дмитро Левицький

Український пілот команди Prema 16-річний Олександр Бондарев уперше у кар'єрі виграв гонку Формули-4. Він вирвався в лідери за три хвилини до фінішу етапу італійської серії в Імолі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію гонки в YouTube.

Бондарев стартував з поул-позиції, яку напередодні здобув у третій кваліфікації. Це теж сталося уперше в кар'єрі 16-річного гонщика.

Однак початок гонки був непростим для українця. Він втратив лідерство вже на першому колі, пропустивши вперед японця Кіна Накамуру-Берту. Більшу частину дистанції Олександр йшов другим, активно тиснучи на суперника.

За три хвилини до фінішу Бондарев скористався моментом і на одному з поворотів випередив японського гонщика, вийшовши у лідери. Цю позицію українець втримав до самого фінішу.

Результати етапу Формули-4 в Імолі:

  1. Олександр Бондарев (Prema Racing)
  2. Кін Накамура-Берта (Prema Racing)
  3. Ньюман Чі (Prema Racing)

Ця перемога стала не лише першою для Бондарева, а й першою для України в італійській серії Формули-4. До цього часу єдиною перемогою на подібному рівні міг похвалитися лише Іван Пеклін - у 2020 році він виграв етап чемпіонату Франції.

Окрім перемоги, Бондарев також очолив залік новачків сезону. Наступний етап Формули-4 відбудеться 19 вересня в Барселоні.

Італійський чемпіонат Формули-4 створили у 2013 році як стартову платформу для юних пілотів, які мріють про кар’єру у Формулі-1. Серед тих, хто пройшов цю серію та вийшла на рівень Формули-1 - Ленс Стролл, Олівер Берман і Андреа Кімі Антонеллі.

Більше про те, як 16-річний українець Бондарев підкорював Формулу-4, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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