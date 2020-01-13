С 16 января вся реклама должна быть на украинском языке, - Нацсовет

С четверга, 16 января, вступают в силу нормы статьи 32 закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", согласно которому вся реклама на телевидении, радио, а также в печатных изданиях должна быть выполнена только на украинском языке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Кроме того, телерадиоорганизации зарубежного вещания, телерадиоорганизации, вещающих одной или несколькими официальными языками Европейского союза, наряду с государственным языком могут размещать рекламу официальных языках ЕС.

В средствах массовой информации, издаваемых на одном из официальных языков Евросоюза, допускается размещение рекламы на том языке, на котором выдается такой печатное средство массовой информации.

Также этим законом были внесены изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, которыми определено, что нарушение требований закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" о применении государственного языка в сфере рекламы влекут за собой наложение штрафа от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или предупреждение, если нарушение совершено впервые.

Напомним, закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" ("языковой закон") вступил в силу 16 июля. Согласно переходным положениям, некоторые нормы "языкового закона" вступят в силу с отсрочкой.

Кроме того, Венецианская комиссия раскритиковала языковой закон, так как он не гарантирует права нацменьшинств. При этом в заявлении комиссии Украину просят приостановить действие закона о государственном языке, пока не будет подготовлен закон о языковых правах национальных меньшинств.