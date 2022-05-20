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До 16 крылатых ракет. В Черном море в готовности находятся два корабля РФ

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Киев, Пятница 20 мая 2022 15:12
До 16 крылатых ракет. В Черном море в готовности находятся два корабля РФ Фото: В Черном море в готовности находятся два корабля РФ (facebook.com/mod mil rus)
Автор: Валерия Полищук

На сегодняшний день в акватории Черного моря находятся два российских военных корабля. В общем сложности, на кораблях находятся до 16 крылатых ракет

Об этом пресс-секретарь Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"По данным нашей разведки, по состоянию на сегодняшний день, в готовности к применению в акватории Черного моря находится два корабля суммарным залпом до 16 крылатых ракет морского базирования типа "Калибр"", - заявил он.

Напомним, штормовая погода в Одессе и области не отменяет возможности ракетных ударов.

Отметим, прямо мимо острова Змеиный проходят морские коммуникации, морские торговые пути от Одессы до Босфора и далее до Средиземного моря. Таким образом, он сегодня является стратегически важным мировым пунктом, который позволяет России создавать глобальные проблемы.

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