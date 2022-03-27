Более 16,5 тысячи человек: Генштаб рассказал о боевых потерях РФ в Украине

С начала полномасштабного вторжения России в Украину оккупанты потеряли более 16,5 тысячи военных. При этом они лишились более 120 вертолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook .

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