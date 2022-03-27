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Более 16,5 тысячи человек: Генштаб рассказал о боевых потерях РФ в Украине

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Киев, Воскресенье 27 марта 2022 09:39
Более 16,5 тысячи человек: Генштаб рассказал о боевых потерях РФ в Украине Фото: потери РФ в Украине составили 16600 человек личного состава (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

С начала полномасштабного вторжения России в Украину оккупанты потеряли более 16,5 тысячи военных. При этом они лишились более 120 вертолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Ориентировочные боевые потери противника на 25 марта:

  • личный состав - около 16 600 человек;
  • танки - 582;
  • боевые бронированные машины - 1 664;
  • артиллерийские системы - 294;
  • РСЗО - 93;
  • средства ПВО - 52;
  • самолеты - 121;
  • вертолеты - 127;
  • автомобильная техника - 1 144;
  • корабли/катера - 7;
  • цистерны с ГСМ - 73;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 56;
  • специальная техника - 21;
  • пусковые установки ОТРК/ТРК - 4.

"Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.

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