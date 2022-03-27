Более 16,5 тысячи человек: Генштаб рассказал о боевых потерях РФ в Украине
Фото: потери РФ в Украине составили 16600 человек личного состава (Getty Images)
С начала полномасштабного вторжения России в Украину оккупанты потеряли более 16,5 тысячи военных. При этом они лишились более 120 вертолетов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Ориентировочные боевые потери противника на 25 марта:
- личный состав - около 16 600 человек;
- танки - 582;
- боевые бронированные машины - 1 664;
- артиллерийские системы - 294;
- РСЗО - 93;
- средства ПВО - 52;
- самолеты - 121;
- вертолеты - 127;
- автомобильная техника - 1 144;
- корабли/катера - 7;
- цистерны с ГСМ - 73;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 56;
- специальная техника - 21;
- пусковые установки ОТРК/ТРК - 4.
"Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.
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