Більше 16,5 тисячі осіб: Генштаб розповів про бойові втрати РФ в Україні
Фото: втрати РФ в Україні склали 16600 чоловік особового складу (Getty Images)
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну окупанти втратили понад 16,5 тисячі військових. При цьому вони позбулися понад 120 вертольотів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Орієнтовні бойові втрати противника на 25 березня:
- особовий склад - близько 16 600 осіб;
- танки - 582;
- бойові броньовані машини - 1 664;
- артилерійські системи - 294;
- РСЗВ - 93;
- засоби ППО - 52;
- літаки - 121;
- вертольоти - 127;
- автомобільна техніка - 1 144;
- кораблі / катери - 7;
- цистерни з ПММ - 73;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 56;
- спеціальна техніка - 21;
- пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - йдеться в повідомленні.
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