15000 гривен даже новым пользователям: онлайн займ от Тенго

Нужно сделать ремонт в ванной, обновить гардероб, оплатить учебу сына или дочки? Недавно устроились на работу и еще не успели накопить достаточную сумму? К счастью сегодня проблемы с деньгами можно решить всего в несколько кликов! Заходите на Tengo.com.ua, чтобы оформить самый быстрый кредит онлайн на карту на 15000 гривен. Наш кот насыпет вам деньжат сколько нужно, даже если вы новый клиент, даже если сегодня воскресенье, а на часах 00:20. Всего 10 минут — и деньги на вашей карточке!

Как получить кредит в первый раз?

В Тенго как постоянные, так и новые клиенты могут получить в долг максимальную сумму — 15000 гривен. Деньги выдаются под 1% в день на срок до 30 дней. При необходимости займ можно пролонгировать.

Если вы в первый раз попали на сайт Тенго и хотите оформить кредит — система предложит выполнить несколько простых шагов:

выбрать сумму и срок займа;

создать личный кабинет;

заполнить небольшую анкету;

указать реквизиты карты и пройти верификацию;

получить решение по заявке;

подписать кредитный договор.

Все что вам понадобится для получения займа — это интернет. В Тенго нет жестких требований, очередей, необходимости в залоге и поручителях. Кредиты выдаются без звонков и справок клиентам с любым доходом и социальным статусом. Главное, чтобы вы были гражданином Украины в возрасте от 18 до 65 лет, имели личную банковскую карту, паспорт и ИНН. Безопасность и защиту личных данных Тенго гарантирует.

Как погасить кредит в Тенго?

При истечении срока пользования займом, нужно либо вернуть деньги, либо продлить кредитный договор. Сервис предлагает пролонгацию на 3,7 или 15 дней. Для подключения услуги нужно оплатить часть долга, комиссию и фактически начисленные проценты. Ситуации бывают разные — в Тенго это понимают и всегда идут навстречу.

Погасить быстрый кредит можно следующими способами:

онлайн на сайте через личный кабинет;

онлайн картой без авторизации;

используя приложение Приват24;

наличными в терминале ПриватБанка.

После оплаты на телефон придет сообщение с новым статусом вашего кредита. При оплате через терминал обязательно сохраняйте чек.

Преимущество услуг Тенго

Оформив онлайн-кредит вы сможете выиграть время и получить на карту несколько тысяч гривен на выгодных условиях. Вот еще несколько причин, по которым вам стоит обращаться именно в Тенго:

сервис выдает деньги в долг на любые потребности и цели;

в Тенго можно получить срочный кредит, вне зависимости от времени суток и места жительства;

для подачи заявки требуется только паспорт и код, никаких других документов предоставлять не нужно;

в Тенго нет комиссий и скрытых платежей — кредитный калькулятор сразу покажет вам полную сумму к погашению;

кредит можно пролонгировать со списанием части долга;

если у вас возникли сложности с оформлением займа, менеджеры вам помогут — телефон для консультаций находится вверху на главной странице сайта.

Это далеко не все преимущества сервиса Тенго. Став нашим клиентом вы сможете получать подарки, участвовать в розыгрышах призов и наслаждаться рассказами кота Тенго (в блогах у нас много интересного, заходите). 15000 гривен уже ждут вас!