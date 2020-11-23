15000 гривень навіть новим користувачам: онлайн позика від Тенго

Потрібно зробити ремонт у ванній, оновити гардероб, оплатити навчання сина або дочки? Нещодавно влаштувалися на роботу і ще не встигли накопичити достатню суму? На щастя сьогодні проблеми з грошима можна вирішити в декілька кліків! Заходьте на Tengo.com.ua, щоб оформити найшвидший онлайн кредит на картку на 15000 гривень. Наш кіт насипе вам грошенят скільки потрібно, навіть якщо ви новий клієнт, навіть якщо сьогодні неділя, а на годиннику 00:20. Всього 10 хвилин — і позика на вашій картці!

Як отримати кредит в перший раз?

У Тенго як постійні, так і нові клієнти можуть отримати в борг максимальну суму — 15000 гривень. Гроші видаються під 1% на термін до 30 днів. При необхідності займ можна пролонгувати.

Якщо ви вперше потрапили на сайт Тенго і хочете оформити кредит — система запропонує виконати кілька простих кроків:

вибрати суму і термін позики;

створити особистий кабінет;

заповнити анкету;

вказати реквізити картки і пройти верифікацію;

отримати рішення по заявці;

підписати кредитний договір.

Все що вам знадобиться для отримання позики — це інтернет. У Тенго немає жорстких вимог, черг, необхідності в заставі і поручителях. Кредити видаються без дзвінків і довідок, незалежно від доходу і соціального статуса клієнта. Головне, щоб ви були громадянином України віком від 18 до 65 років, мали особисту банківську картку, паспорт та ІПН. Безпеку і захист особистих даних Тенго гарантує.

Як погасити кредит в Тенго?

При закінченні терміну користування позикою, потрібно або повернути гроші, або продовжити кредитний договір. Сервіс пропонує пролонгацію на 3,7 або 15 днів. Для підключення послуги потрібно сплатити частину боргу, комісію і фактично нараховані відсотки. Ситуації бувають різні — в Тенго це розуміють і завжди йдуть назустріч.

Погасити швидкий кредит можна наступними способами:

онлайн на сайті через особистий кабінет;

онлайн картою без авторизації;

використовуючи додаток Приват24;

готівкою в терміналі Приватбанку.

Після оплати на телефон прийде повідомлення з новим статусом вашого кредиту. При оплаті через термінал обов'язково зберігайте чек.

Переваги послуг Тенго

Оформивши онлайн-кредит, ви зможете виграти час і отримати на картку кілька тисяч гривень на вигідних умовах. Ось ще кілька причин, за якими вам варто звертатися саме в Тенго:

сервіс видає гроші в борг на будь-які потреби і цілі;

в Тенґо можна отримати терміновий кредит, незалежно від часу доби і місця проживання;

для подачі заявки знадобиться лише паспорт і код — ніяких інших документів надавати не потрібно;

в Тенго немає комісій і прихованих платежів — кредитний калькулятор відразу покаже вам повну суму до погашення;

кредит можна пролонгувати зі списанням частини боргу;

якщо у вас виникли труднощі з оформленням позики, менеджери вам допоможуть — телефон для консультацій знаходиться вгорі на головній сторінці сайту.

Це далеко не всі переваги сервісу Тенго. Ставши нашим клієнтом ви зможете отримувати подарунки, брати участь в розіграшах призів і насолоджуватися розповідями кота Тенго (в блогах у нас багато цікавого, заходьте). 15000 гривень вже чекають вас