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Почти 150 неоплаченных штрафов: у "рекордсмена" в Киеве изъяли дорогой внедорожник

Автор: Александр Мороз

В Киеве изъяли дорогой внедорожник, за владельцем которого числится почти 150 неоплаченных штрафов. Машину ему вернут только после их погашения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook замминистра юстиции Андрея Гайченко.

"147 неоплаченных штрафов на сумму около 130 тысяч гривен и скорость 167 км/ч. С такими показателями "пальму первенства" в Киеве уверенно держит владелец автомобиля на видео", - отметил он.

Гайченко также опубликовал видео эвакуации внедорожника Range Rover 2014 года с государственным номером АА 0330 МК.

"После оплаты всех штрафов и расходов ГИС (Государственной исполнительной службы, - ред.), владелец сможет вернуть свой автомобиль и, надеюсь, пересмотрит свое отношение к закону", - подчеркнул он.

Он также добавил, что за два дня в Киеве Исполнительная служба совместно с МВД изъяла 7 автомобилей у системных нарушителей скоростного режима на дорогах.

Напомним, в Украине начали изымать автомобили у системных нарушителей с ноября 2021 года. В частности, первым таким автомобилем был Mercedes гражданина Нигерии в Харькове.

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Министерство юстиции Украины