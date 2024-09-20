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150 гуманітарних місій. В благодійному фонді "Надія" розповіли про допомогу військовим і медикам

Фото: в благодійному фонді "Надія" розповіли про допомогу військовим і медикам (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Від початку повномасштабного вторгнення благодійний фонд молодіжної ініціативи "Надія" допомагає військовим підрозділам, стабілізаційним пунктам і прифронтовим шпиталям, щотижня здійснюючи гуманітарні виїзди на передову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову наглядової ради фонду "Надія", першого заступника голови комітету ВРУ з питань здоровʼя нації Валерія Дубіля.

Зазначається, що сьогодні команда фонду, разом з партнерами - фондом "Батальйон волонтер" та Романом Бочкалою, вирушила за маршрутом Харків-Купʼянськ-Борова-Покровськ-Лиман. 

Це вже 150-та гуманітарна місія фонду "Надія" на прифронтові території Донецької, Харківської, Сумської, Херсонської та Запорізької областей. 

 

За останні два тижні пʼять найсучасніших систем радіоелектронної боротьби з частотами 400-1200 було доставлено командою "Надії" для 3-ї танкової бригади та інших підрозділів на Донецький, Оріхівський та Курський напрямки. Вартість таких поставок сягає кількох мільйонів гривень.

З початку війни фонд "Надія" забезпечив прифронтові шпиталі та стабілізаційні пункти 50 апаратами для непрямого масажу серця Easy Pulse Schiller (Швейцарія), 10 апаратами для гемодіалізу Prismaflex, сотнями реанімаційних моніторів, томографами, апаратами КТ і МРТ, сучасними УЗД, рентгенапаратами та операційними столами.

Також фонд поставив п’ять кабінетів гастроколоноскопії Fuji (Японія) у шпиталі Донеччини та Харківщини, завдяки яким медики рятують життя захисників із внутрішніми кровотечами.

Крім того, команда "Надії" передала у шпиталі на лінії вогню десятки швидких, близько 100 підігрівачів для інфузій, лазерне хірургічне обладнання та артроскоп для проведення безрозрізних операцій на кінцівках. 

Окремий напрямок роботи - підтримка військових підрозділів. Фонд працює над забезпеченням бригад Збройних сил України, підрозділів Державної прикордонної служби України, Головного управління розвідки та Національної поліції. Від початку вторгнення фонд оснащує Сили оборони України тисячами станцій Starlink, генераторів, потужних зарядних станцій, сучасних дронів.

"Наша місія - рятувати життя. Ми віримо, що підтримка наших захисників та медиків є основою майбутньої перемоги і справедливого миру, адже без міцного тилу неможливо здобути перемогу на фронті. Кожна гуманітарна місія нашої команди спрямована на те, щоб забезпечити необхідне обладнання для порятунку життів. Війна - це не лише про боротьбу зі зброєю в руках, це також про можливість вчасно надати допомогу тому, хто цього потребує. Ми забезпечуємо шпиталі та військові частини найсучаснішим медичним обладнанням, а військові підрозділи - засобами, які допомагають зберігати життя захисників на полі бою. Наш фонд допомагає, щоб кожен воїн і медик відчув підтримку і знав, що ми разом з ними на кожному кроці їхнього шляху до перемоги", - зазначив Дубіль.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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