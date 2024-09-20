150 гуманитарных миссий. В благотворительном фонде "Надія" рассказали о помощи военным и медикам

Отмечается, что сегодня команда фонда вместе с партнерами - фондом "Батальон волонтер" и Романом Бочкалой отправилась по маршруту Харьков-Купянск-Борова-Покровск-Лиман.

Это уже 150 гуманитарная миссия фонда "Надія" на прифронтовые территории Донецкой, Харьковской, Сумской, Херсонской и Запорожской областей.

За последние две недели пять самых современных систем радиоэлектронной борьбы с частотами 400-1200 были доставлены командой "Надії" для 3-й танковой бригады и других подразделений Донецкого, Ореховского и Курского направлений. Стоимость таких поставок составляет несколько миллионов гривен.

С начала войны фонд "Надія" обеспечил прифронтовые госпитали и стабилизационные пункты 50 аппаратами для косвенного массажа сердца Easy Pulse Schiller (Швейцария), 10 аппаратами для гемодиализа Prismaflex, сотнями реанимационных мониторов, томографами, аппаратами КТ и МЗТ.

Также фонд поставил пять кабинетов гастроколоноскопии Fuji (Япония) в госпитале Донбасса и Харьковщины, благодаря которым медики спасают жизнь защитников с внутренними кровотечениями.

Кроме того, команда "Надії" передала в госпитале на линии огня десятки скорых, около 100 подогревателей для инфузий, лазерное хирургическое оборудование и артроскоп для проведения безразрезных операций на конечностях.

Отдельное направление работы - поддержка военных подразделений. Фонд работает над обеспечением бригад Вооруженных сил Украины, подразделений Государственной пограничной службы Украины, Главного управления разведки и Национальной полиции. С начала вторжения фонд оснащает Силы обороны Украины тысячами станций Starlink, генераторов, мощных зарядных станций, современных дронов.

"Наша миссия - спасать жизнь. Мы верим, что поддержка наших защитников и медиков является основой будущей победы и справедливого мира, ведь без крепкого тыла невозможно одержать победу на фронте. Каждая гуманитарная миссия нашей команды направлена на то, чтобы обеспечить необходимое оборудование для спасения жизней. Война - не только о борьбе с оружием в руках, это также о возможности вовремя оказать помощь тому, кто в этом нуждается. Наш фонд помогает, чтобы каждый воин и медик почувствовал поддержку и знал, что мы вместе с ними на каждом шагу их пути к победе", - отметил Дубиль.