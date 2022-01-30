До 150 евро: украинцам подняли лимит на беспошлинные посылки из-за рубежа

Что изменилось

Изменения в законодательство предполагают, что не облагаемая налогом стоимость международных посылок для физических лиц повышается со 100 до 150 евро. За посылки, которые дороже этой стоимости, придется платить пошлину и НДС.

Почему подняли лимит

Как говорится в пояснительной записке, лимит в 100 евро привел к стремительному сокращению импортных отправлений. Другими словами, украинцы стали делать меньше покупок на зарубежных сайтах, чем до снижения лимита. Как следствие, сократились доходы почтовых служб и активизировались "серые" схемы импорта.

Как налогообложение работает сейчас

На сегодня лимит стоимости посылки для беспошлинного ввоза составляет 100 евро. Если посылка стоит от 100 до 150 евро, то нужно заплатить налог на добавленную стоимость (НДС) в размере 20% от суммы свыше 100 евро.

Например, за посылку стоимостью 149 евро нужно заплатить налог в размере 9,8 евро. Он рассчитывается следующим образом:

(149 - 100) * 0,2 = 9,8

Если стоимость посылки превышает 150 евро, то помимо НДС нужно заплатить еще и пошлину в размере 10% от суммы, которая превышает 150 евро.

Например, за посылку стоимостью 200 евро нужно заплатить 20 евро НДС и 5 евро пошлины:

(200 - 100) * 0,2 + (200-150) * 0,1 = 25 (НДС и пошлина вместе)

Что буде после того, как изменения вступят в силу

Изменения предполагают, что при получении посылки стоимостью до 150 евро не нужно будет платить ни НДС, ни пошлину. При этом если стоимость посылки составит от 150 до 1000 евро, нужно заплатить 20% НДС и 10% пошлины от разницы до беспошлинного порога.

Например, за посылку стоимостью 250 евро нужно будет заплатить общую сумму налогов в размере 30 евро:

(250 - 150) * 0,3 = 30 (общая сумма налогов)

или

(250 - 150) * 0,2 + (250 - 150) * 0,1 = 20 (НДС) + 10 (пошлина)

Как определяется таможенная стоимость

Таможенная стоимость посылки определяется с помощью кассовых или товарных чеков, ярлыков, банковских выписок, электронных сообщений из интернет-магазинов, других документов, содержащих сведения о стоимости товаров.

Кроме этого, предусматривается, что ответственными за начисление и уплату этих платежей являются почтовые операторы и экспресс-перевозчики, то есть они выступают налоговыми агентами.