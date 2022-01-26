15-я сессия Днепровского городского совета: какие решения приняли депутаты

Во время заседания приняли ряд важных решений для жизнедеятельности города: приобретение в лизинг 26 трамваев, ежемесячная выплата пособий из муниципального бюджета (в размере 1 тыс. грн) пострадавшим от политических репрессий, присвоение звания почетного гражданина города активисту, общественно-политическому деятелю Ивану Шулику (посмертно).

"Иван Шулик - человек, значение которого для города трудно переоценить. Он первым в тогда еще Днепропетровске поднял сине-желтый флаг. Процедура присвоения ему звания почетного гражданина города началась еще при его жизни. Но так случилось, что не успели и присвоили уже когда Иван Шулик умер. Также принято достаточно много решений относительно земельных отношений, приватизации коммунальной недвижимости, которая продается через систему "ProZorro.Sale". Это вполне понятная, прозрачная и конкурентная процедура. Городской бюджет получает новые поступления, а малый и средний бизнес - помещения под свою деятельность", - сказал секретарь городского совета Александр Санжара, комментируя итоги заседания.

Следующая сессия Днепровского городского совета намечена на 23 февраля 2022 года.