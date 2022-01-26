15-та сесія Дніпровської міської ради: які рішення прийняли депутати

Під час засідання ухвалили низку важливих рішень для життєдіяльності міста: придбання в лізинг 26 трамваїв, щомісячна виплата допомоги з муніципального бюджету (у розмірі 1 тис. грн) постраждалим від політичних репресій, присвоєння звання почесного громадянина міста активісту, громадсько-політичному діячу, театральному художнику Івану Шулику (посмертно).

"Іван Шулик - людина, значення якої для міста важко переоцінити. Він першим у тоді ще Дніпропетровську підняв синьо-жовтий прапор. Процедура присвоєння йому звання почесного громадянина міста почалася ще за його життя. Але так сталося, що не встигли і присвоїли вже коли Іван Шулик помер. Також ухвалено достатньо багато рішень щодо земельних відносин, приватизації комунальної нерухомості, яка продається через систему "ProZorro.Sale". Це цілком зрозуміла, прозора й конкурентна процедура. Міський бюджет отримує нові надходження, а малий і середній бізнес - приміщення під свою діяльність", - сказав секретар міської ради Олександр Санжара, коментуючи підсумки засідання.

Наступна сесія Дніпровської міської ради запланована на 23 лютого 2022 року.