15 військових адміністрацій долучились до відновлення Херсона

15 обласних військових адміністрацій долучились до відновлення Херсона після російської окупації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника керівника Офісу президента України Кирила Тимошенка.
За його словами, ОВА надають гуманітарну допомогу у вигляді будівельних матеріалів, продуктових наборів, питної води тощо.
"Херсон об’єднав навколо себе вже 15 обласних військових адміністрацій, які надали гуманітарну допомогу. Ця допомога продовжуватиме надходити й далі. Це десятки тисяч продуктових наборів, питна вода, дитяче харчування, гігієнічні набори тощо. Хтось допомагає дітям з відпочинком, хтось допомагає оргтехнікою, будівельними матеріалами та технікою, аварійними машинами", – сказав він.
Нагадаємо, що станом на 30 листопада у Херсоні 65% побутових споживачів уже під'єднали до електропостачання.
Раніше повідомлялось, що у Херсоні починає з’являтися водопостачання, проте наразі воду подають зі зниженим тиском.
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