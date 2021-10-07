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Более 15 тысяч новых случаев коронавируса: в Украине ухудшается COVID-статистика

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Киев, Четверг 07 октября 2021 08:15
Более 15 тысяч новых случаев коронавируса: в Украине ухудшается COVID-статистика Фото: в Украине обновили COVID-статистику (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки подтвердили 15 125 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Харьковской и Львовской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

Общая ситуация за сутки

В Украине госпитализировали 3541 человека; летальных случаев - 314; выздоровели - 4380 человек. Протестировали методом ПЦР - 53 031 человека, методом ИФА - 9964 лица, экспресс-тестами - 50 082 человека.

Ситуация в областях

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1168), Львовской (1130), Одесской (1059), Днепропетровской (1042) и Донецкой (985) областях.

За все время пандемии

В Украине заболели - 2 497 643 лица; выздоровели - 2 277 762 лица; летальных случаев - 57 840.

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