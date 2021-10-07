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Більше 15 тисяч нових випадків коронавірусу: в Україні погіршується COVID-статистика

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Київ, Четвер 07 жовтня 2021 08:15
Більше 15 тисяч нових випадків коронавірусу: в Україні погіршується COVID-статистика Фото: в Україні оновили COVID-статистику (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу підтвердили 15 125 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень у Харківській та Львівській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

Загальна ситуація за добу

В Україні госпіталізували 3 541 особу; летальних випадків - 314; одужали - 4 380 осіб. Протестували методом ПЛР - 53 031 особу, методом ІФА - 9 964 особи, експрес-тестами - 50 082 особи.

Ситуація в областях

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1168), Львівській (1130), Одеській (1059), Дніпропетровській (1042) та Донецькій (985) областях.

За весь час пандемії

В Україні захворіли - 2 497 643 особи; одужали - 2 277 762 особи; летальних випадків - 57 840.

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