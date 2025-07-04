15 сильних цитат, які потрібні кожному українцю у ці непрості часи

Життя сповнене викликів, і часом здається, що сил рухатися далі просто немає. У такі моменти на допомогу приходять слова мудрості - потужні мотиваційні цитати, що можуть стати справжнім джерелом натхнення та допомогти віднайти внутрішню силу для подолання будь-яких труднощів.

Які мотиваційні цитати допоможуть вам знайти сили рухатися вперед, розповідає РБК-Україна з посиланням на DayToday.

"Неважливо, як повільно ти йдеш, головне - не зупинятися" (Конфуцій)

"Сила не приходить від фізичних можливостей. Вона походить від незламної волі" (Махатма Ґанді)

"Я не зазнав поразки. Я щойно знайшов 10 000 способів, які не працюють" (Томас Едісон)

"Сила не в тому, щоб ніколи не падати, а в тому, щоб підійматися щоразу після падіння" (Конфуцій)

"Не дивись на свої ноги, щоб переконатися, що ти робиш правильно. Просто танцюй" (Енн Ламотт)

"Стійкість проявляється не тільки в здатності наполягати, але й у здатності починати заново" (Ф. Скотт Фіцджеральд)

"Ми не можемо розв'язати наші проблеми з тим самим мисленням, яке ми використовували, коли їх створювали" (Альберт Ейнштейн)

"Ти не можеш стояти на вершині водної гірки, обдумуючи все до дрібниць. Ти маєш просто скотитися вниз" (Тіна Фей)

"Освіта - це найпотужніша зброя, яку можна використати, щоб змінити світ" (Нельсон Мандела)

"Більше втрачається через нерішучість, ніж через неправильне рішення" (Марк Тулій Цицерон)

"Я ніколи не мріяла про успіх. Я працювала над ним" (Есте Лаудер)

"Дорога до успіху та дорога до невдачі майже однакові" (Колін Р. Девіс)

"Якщо ти дійсно хочеш чогось досягти, ти знайдеш шлях. Якщо ні - знайдеш виправдання" (Джим Рон)

"Ніколи не буває пізно ставити нові цілі або мріяти нові мрії" (К. С. Льюїс)

"Успішна людина - це та, яка може побудувати міцний фундамент з цегли, яку інші кидають у нього" (Девід Брінклі)

"Ти ніколи не втомишся, коли прагнеш нових речей. Насправді немає меж тому, що ти можеш зробити" (Доктор Сьюз)