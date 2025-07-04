15 сильных цитат, которые нужны каждому украинцу в эти непростые времена

Жизнь полна вызовов, и порой кажется, что сил двигаться дальше просто нет. В такие моменты на помощь приходят слова мудрости - мощные мотивационные цитаты, которые могут стать настоящим источником вдохновения и помочь найти внутреннюю силу для преодоления любых трудностей.

Какие мотивационные цитаты помогут вам найти силы двигаться вперед, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на DayToday .

"Неважно, как медленно ты идешь, главное - не останавливаться" (Конфуций)

"Сила не приходит от физических возможностей. Она происходит от несокрушимой воли" (Махатма Ганди)

"Я не потерпел поражение. Я только что нашел 10 000 способов, которые не работают" (Томас Эдисон)

"Сила не в том, чтобы никогда не падать, а в том, чтобы подниматься каждый раз после падения" (Конфуций)

"Не смотри на свои ноги, чтобы убедиться, что ты делаешь правильно. Просто танцуй" (Энн Ламотт)

"Стойкость проявляется не только в способности настаивать, но и в способности начинать заново" (Ф. Скотт Фицджеральд)

"Мы не можем решить наши проблемы с тем же мышлением, которое мы использовали, когда их создавали" (Альберт Эйнштейн)

"Ты не можешь стоять на вершине водной горки, обдумывая все до мелочей. Ты должен просто скатиться вниз" (Тина Фей)

"Образование - это самое мощное оружие, которое можно использовать, чтобы изменить мир" (Нельсон Мандела)

"Больше теряется из-за нерешительности, чем из-за неправильного решения" (Марк Тулий Цицерон)

"Я никогда не мечтала об успехе. Я работала над ним" (Эсте Лаудер)

"Дорога к успеху и дорога к неудаче почти одинаковы" (Колин Р. Дэвис)

"Если ты действительно хочешь чего-то достичь, ты найдешь путь. Если нет - найдешь оправдание" (Джим Рон)

"Никогда не бывает поздно ставить новые цели или мечтать новые мечты" (К. С. Льюис)

"Успешный человек - это тот, который может построить прочный фундамент из кирпичей, которые другие бросают в него" (Дэвид Бринкли)

"Ты никогда не устанешь, когда стремишься к новым вещам. На самом деле нет предела тому, что ты можешь сделать" (Доктор Сьюз)