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Уже 15 постраждалих через атаку на Ізюм: фото наслідків

12:33 02.11.2026 Пн
1 хв
aimg Олена Чупровська
Фото: наслідки обстрілу Ізюму (t.me/izyum_official)

Через обстріл Ізюму поранено вже 15 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ізюмську МВА.

Як стало відомо, за медичною допомогою звернулось 15 людей.

"Сьогодні, 2 листопада 2026 року, з 08:50 до 09:10 ворог завдав серії авіаударів по місту Ізюм із застосуванням керованих авіабомб (КАБ)", - йдеться у заяві.

Унаслідок удару знищено декілька автомобілів, суттєві пошкодження отримала чотириповерхівка та п'ять п'ятиповерхівок. Загинула людина.

Нагадаємо, Зеленський сподівається на нові локальні перемир'я за сприйння дружини американського президента Дональда Трампа Меланії.

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ІзюмВійна в Україні