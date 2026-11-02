Уже 15 постраждалих через атаку на Ізюм: фото наслідків

Як стало відомо, за медичною допомогою звернулось 15 людей.

"Сьогодні, 2 листопада 2026 року, з 08:50 до 09:10 ворог завдав серії авіаударів по місту Ізюм із застосуванням керованих авіабомб (КАБ)", - йдеться у заяві.

Унаслідок удару знищено декілька автомобілів, суттєві пошкодження отримала чотириповерхівка та п'ять п'ятиповерхівок. Загинула людина.