На 15 пляжах Києва не можна купатися: список

У Києві перевірили якість води на 15 столичних пляжах і виявили, що вона не відповідає санітарно-гігієнічним вимогам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Попри те, що пляжний сезон 2024 року в столиці не оголошено, комунальне підприємство "Плесо" продовжує моніторинг якості води. Минулого тижня перевірили пляжі: "Золотий", "Передмістна Слобідка", "Чорторий", "Наталка", "Центральний", "Молодіжний", "Дитячий", "Венеція", "Веселка", "Галерний", "Тельбін", "Райдуга", "Троєщина", "Вербний", "Пуща-Водиця".
Результати показали, що вода не відповідає нормам. Індекс ЛКП (лактопозитивна кишкова паличка) вказує на бактеріологічну забрудненість. Кишкова паличка може викликати кишкові інфекції, запалення сечовивідних шляхів і інші захворювання. Купання на цих пляжах заборонено.
Симптоми гострої кишкової інфекції, за яких потрібно негайно звернутися до лікаря:
Цього літа одеські пляжі поступово відкривають для купання після перевірки на безпеку. Цього року планують відкрити 20 пляжів в Одесі та області. Нещодавно доступними в Одесі стали ще девʼять пляжів.
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