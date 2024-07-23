На 15 пляжах Києва не можна купатися: список

У Києві перевірили якість води на 15 столичних пляжах і виявили, що вона не відповідає санітарно-гігієнічним вимогам.

Попри те, що пляжний сезон 2024 року в столиці не оголошено, комунальне підприємство "Плесо" продовжує моніторинг якості води. Минулого тижня перевірили пляжі: "Золотий", "Передмістна Слобідка", "Чорторий", "Наталка", "Центральний", "Молодіжний", "Дитячий", "Венеція", "Веселка", "Галерний", "Тельбін", "Райдуга", "Троєщина", "Вербний", "Пуща-Водиця".

Результати показали, що вода не відповідає нормам. Індекс ЛКП (лактопозитивна кишкова паличка) вказує на бактеріологічну забрудненість. Кишкова паличка може викликати кишкові інфекції, запалення сечовивідних шляхів і інші захворювання. Купання на цих пляжах заборонено.

Симптоми гострої кишкової інфекції, за яких потрібно негайно звернутися до лікаря: