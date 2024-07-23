На 15 пляжах Киева нельзя купаться: список

В Киеве проверили качество воды на 15 столичных пляжах и обнаружили, что она не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям.

Несмотря на то, что пляжный сезон 2024 года в столице не объявлен, коммунальное предприятие "Плесо" продолжает мониторинг качества воды. На прошлой неделе проверили пляжи: "Золотой", "Предместная Слободка", "Черторий", "Наталка", "Центральный", "Молодежный", "Детский", "Венеция", "Радуга", "Галерный", "Тельбин", "Радуга", "Троещина", "Вербный", "Пуща-Водица".

Результаты показали, что вода не соответствует нормам. Индекс ЛКП (лактопозитивная кишечная палочка) указывает на бактериологическую загрязненность. Кишечная палочка может вызвать кишечные инфекции, воспаление мочевыводящих путей и другие заболевания. Купание на этих пляжах запрещено.

Симптомы острой кишечной инфекции, при которых нужно немедленно обратиться к врачу: