Более 15 млн украинцев вакцинировались от COVID, бустерную дозу получили 200 тысяч

В Украине за минувшие сутки, 22 января, привился от коронавируса 38 861 человек. Первую дозу получили 14 639 человек, вторую дозу - 13 656 человек, дополнительную дозу получили 332 человека, бустерную дозу - 10 234 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

С начала вакцинальной кампании в стране привито 15 155 838 человек, из них получили две дозы - 14 457 249, получили дополнительную дозу вакцины 13 021 человек, а бустерную дозу - 203 445 Всего сделана 29 829 551 прививка.