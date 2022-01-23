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Понад 15 млн українців вакцинувалися від COVID, бустерну дозу отримали 200 тисяч

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Україна, Неділя 23 січня 2022 09:25
Понад 15 млн українців вакцинувалися від COVID, бустерну дозу отримали 200 тисяч Фото: понад 15 млн українців вакцинувалися від COVID (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В Україні за минулу добу, 22 січня, прищепився від коронавірусу 38 861 людина. Першу дозу отримали 14 639 осіб, другу дозу - 13 656 осіб, додаткову дозу отримали 332 особи, бустерну дозу - 10 234 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

З початку вакцинальної кампанії в країні щеплено 15 155 838 осіб, з них отримали дві дози-14 457 249, отримали додаткову дозу вакцини 13 021 осіб, а бустерну дозу-203 445

Всього зроблено 29 829 551 щеплення.

Понад 15 млн українців вакцинувалися від COVID, бустерну дозу отримали 200 тисяч

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, між бустерною і додатковою дозами є істотна різниця. Першу застосовують для посилення ефекту препарату, друге використовують для підтримки належного захисту людей, що мають важкі хвороби.

Оптимально ввести бустерну дозу в період від 181-го до 270-го дня від отримання останньої дози. Тоді як додаткову дозу вакцини можна отримати через 28 днів після основного курсу щеплень, пояснив Ляшко.

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