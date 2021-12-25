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Ревакцинация или дополнительная доза: Ляшко объяснил, в чем разница

Новина українською →
Суббота 25 декабря 2021 17:22
Ревакцинация или дополнительная доза: Ляшко объяснил, в чем разница Фото: министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько

Между бустерной и дополнительной дозами есть существенная разница. Первую применяют для усиления эффекта препарата, второе используют для поддержания надлежащей защиты людей, имеющих тяжелые болезни.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Бустерная доза - это доза, которую вводят, чтобы повысить эффективность вакцины, которая со временем снижается. Дополнительная доза - это доза, которую вводят, чтобы обезопасить людей, у которых из-за тяжелых болезней две дозы вакцины могут не дать должной защиты", - отметил Ляшко.

По словам министра, сегодня в Украине, чтобы избежать тяжелого течения заболевания, разрешена как ревакцинация, так и дополнительная прививка.

Ляшко отметил, что в стране ревакцинацию сделали 367 человек, среди которых медицинские работники и сотрудники домов интернатного типа, поскольку они находятся в группе риска по профессии. При это дополнительную прививку получили получили 529 человек, уточнил министр.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что министр здравоохранения Виктор Ляшко раскрыл все подробности ревакцинации и дополнительной прививки.

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