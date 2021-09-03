Более 15 млн гривен убытков: в Ровенской области разоблачили схему по растаможке автомобилей

Сообщается, что предприниматели подавали в таможенные органы документы, содержавшие недостоверные сведения о датах производства и первой регистрации грузовых автомобилей.

"Это позволяло злоумышленникам уменьшать коэффициент акцизного сбора в 40 и более раз, а соответственно и существенно занижать НДС", - говорится в сообщении.

В СБУ рассказали, что убытки бюджета при растаможке только одного грузового автомобиля составили от 50 до 700 тысяч гривен. В течение 2018-2020 годов по этой схеме чиновники осуществили таможенное оформление более 300 грузовых автомобилей.

"По предварительным данным, такая противоправная деятельность таможенников нанесла государству ущерб более чем на 15 млн гривен". - добавили в СБУ.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением) Уголовного кодекса Украины.