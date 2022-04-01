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До 15 лет тюрьмы. Раде предлагают ужесточить наказание за незаконный выезд из Украины

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Киев, Пятница 01 апреля 2022 11:08
До 15 лет тюрьмы. Раде предлагают ужесточить наказание за незаконный выезд из Украины Фото: наказание за незаконный выезд из страны во время военного положения намерены ужесточить (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Илона Свиридова

Верховной раде предлагают ужесточить наказание за незаконный выезд из Украины. В парламенте зарегистрирован законопроект, согласно которому в период военного положения за это может грозить до 15 лет тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Рады.

В частности, предлагается дополнить Уголовный кодекс статьей 332(3), согласно которой незаконный выезд из страны во время военного положения или особого периода вне пунктов пропуска или с использованием поддельных документов будет наказываться лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

Те же действия, которые совершают военнообязанные, резервисты, лица, подлежащие мобилизации, а также народными депутатами и представителями других органов власти, работниками правоохранительных органов, судьями и прокурорами будут наказываться лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без.

За повторные нарушения или совершенные группой лиц предлагается наказывать лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества или без.

А если незаконное пересечение сопряжено с насилием или применением оружия, то будет грозить от 10 до 15 лет колонии с конфискацией имущества или без.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине на время войны изменили трудовое законодательство. РБК-Украина расписало основные изменения.

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