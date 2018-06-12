15 июня самая жаркая онлайн-конференция лета - SMM Day

Хотите понять, как же работать в социальных сетях, чтобы это приносило максимум пользы для проекта?
15 июня в 10:00 Академия интернет-маркетинга «WebPromoExperts» приглашает на самую масштабную онлайн-конференцию «WebPromoExperts SMM Day», посвященную эффективной работе с социальными сетями, где вы получите максимум практической информации, применимой “здесь и сейчас”.
Чего ожидать в этот раз?
17 экспертов расскажут о своем опыте работы в социальных сетях; покажут на примерах, какими могут быть результаты при правильных тактиках и, безусловно, вдохновят вас на новые подходы в работе. Одним из главных преимуществ конференции является то, что вы сможете задать интересующие вас вопросы спикерам и получить ответы на них уже в прямом эфире.
Кому будет полезна конференция?
Smm-специалистам: как опытным, так и начинающим;
Руководителям малого и среднего бизнеса;
Маркетологам и project-менеджерам;
Специалистам в области интернет-маркетинга, PR, рекламы.
Что получат участники онлайн-конференции?
Опыт экспертов рынка;
Кейсы реальных проектов: задачи-действия-результаты;
Обзоры наиболее популярных инструментов для эффективной работы с аудиторией: Facebook Pixel, чат-боты, мессенджеры и многое другое;
Оживленные дискуссии в чате;
Ответы на интересующие вопросы;
Новые идеи и знакомства.
Формат мероприятия:
16 выступлений топовых практиков отрасли;
9 часов прямого эфира, наполненных полезной и актуальной информацией;
бонусы и подарки от организаторов и партнеров.
И это все вы получите, сидя в удобном кресле перед монитором! Все, что вам нужно, это запастись блокнотами для идей, вопросами для докладчиков, вкусным чаем и позитивным настроем!
Интересно?
Мероприятие бесплатное в онлайне, для участия необходимо всего лишь зарегистрироваться. В день проведения конференции вам будет отправлено письмо с напоминанием и и ссылкой на ее проведение.
Организаторы: «WebPromoExperts», «WebPromo»
Спонсоры: «Crello», «Luxsite»