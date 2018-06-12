15 червня найспекотніша онлайн-конференція літа - SMM Day

Хочете зрозуміти, як же працювати в соціальних мережах, щоб це приносило максимум користі для проекту?

15 червня о 10:00 Академія інтернет-маркетингу "WebPromoExperts"запрошує на наймасштабнішу онлайн-конференцію "WebPromoExperts SMM Day", присвячену ефективної роботи з соціальними мережами, де ви отримаєте максимум практичної інформації, діяти "тут і зараз".

Чого чекати цього разу?

17 експертів розкажуть про свій досвід роботи в соціальних мережах; покажуть на прикладах, якими можуть бути результати при правильних тактиках і, безумовно, надихнуть вас на нові підходи в роботі. Одним з головних переваг конференції є те, що ви зможете задати питання спікерам і отримати відповіді на них вже в прямому ефірі.

Для кого буде корисна конференція?

Smm-фахівців: як досвідченим, так і початківцям;

Керівникам малого та середнього бізнесу;

Маркетологам і project-менеджерів;

Фахівцям в області інтернет-маркетингу, PR, реклами

Що отримають учасники онлайн-конференції?

Досвід експертів ринку;

Кейси реальних проектів: завдання-дії-результати;

Огляди найбільш популярних інструментів для ефективної роботи з аудиторією: Facebook Pixel, чат-боти, месенджери і багато іншого;

Жваві дискусії в чаті;

Відповіді на запитання;

Нові ідеї та знайомства

Формат заходу:

16 виступів топових практиків галузі;

9 годин прямого ефіру, наповнених корисною та актуальною інформацією;

бонуси і подарунки від організаторів та партнерів.

І це все ви отримаєте, сидячи в зручному кріслі перед монітором! Все, що вам потрібно, це запастися блокнотами для ідей, питаннями для доповідачів, смачним чаєм і позитивним настроєм!

Цікаво?

Захід безкоштовне в онлайні, для участі необхідно лише зареєструватися. В день проведення конференції вам буде надіслано лист з нагадуванням і посиланням на її проведення.

Організатори: «WebPromoExperts», «WebPromo»

Спонсори: «Crello», «Luxsite»

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