15 июля: праздники и важные события на этот день

Фото: 15 июля - праздник Берегини (pixabay.com/hillofthirst)

15 июля 2018 свой профессиональный праздник отмечают украинские металлурги, а в народном календаре - Берегиня

Все праздники 15 июля 2018 года, исторические события этого дня, которые происходили в разные годы, именины, дни рождения знаменитостей, народные приметы - в материале Styler.

15 июля: какой сегодня праздник и памятные даты

Сегодня отмечается Всемирный день навыков молодежи – относительно молодой праздник, который был учрежден под эгидой ООН в 2014 году.

Также в третье воскресенье июля, которое в 2018 году выпадает на 15 число, многие постсоветские государства отмечают День металлурга.

В народе 15 июля почитается Сырая Богородица или Берегиня – славянское божество, которую еще называют матерью всех духов и земных богатств, хранительницей, защитницей людей и всего живого.

Главная примета дня: если на Берегиню на деревьях желтеют листья, будет ранняя осень и зима.

Фото: 15 июля в Украине День металлурга (pixabay.com/kepinator)

15 июля: какие значимые события сегодня происходили в Украине и мире в разные годы

В 1240 году Александр Невский одержал победу над шведами в битве, которая позже біла названа в его честь.

В 1783 году во Франции спущен на воду первый в истории пароход.

В 1920 году основан Киевский педагогический университет.

В 1923 году – день рождения в СССР государственной авиакомпании "Аэрофлот".

В 1959 году в Америке состоялась премьера фильма "В джазе только девушки".

В 1975 году стартовал первый в истории совместный полет космических кораблей двух стран – "Союз-19" (СССР) и "Аполлон" (США).

15 июля: в этот день родились

В 1606 году – Харменс Рембрандт, великий голландский художник, живописец.

В 1638 году – Джованни Вивиани, итальянский композитор.

В 1905 году – Александр Хвыля, советский украинский актер.

В 1924 году – Махмуд Эсамбаев, известный советский чеченский танцовщик, актер.

15 июля: в этот день умерли

В 1904 году – Антон Чехов, известный русский писатель, драматург.

В 1915 году – Рафаэлло Джованьоли, итальянский писатель, автор исторических романов ("Спартак" и др.)

В 1916 году – Илья Мечников, русский ученый, биолог, патолог.

В 1940 году – Роберт Уодлоу, американский артист, самый высокий человек в истории (272 см).

В 1985 году – Александра Воронович, украинская артистка театра.

В 1997 году – Джанни Версаче, известный итальянский модельер.

Именинники 15 июля

Сегодня свои именины отмечают: Арсений, Василий, Никон, Тихон.

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