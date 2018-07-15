15 июля: праздники и важные события на этот день

15 июля 2018 свой профессиональный праздник отмечают украинские металлурги, а в народном календаре - Берегиня
Все праздники 15 июля 2018 года, исторические события этого дня, которые происходили в разные годы, именины, дни рождения знаменитостей, народные приметы - в материале Styler.
Сегодня отмечается Всемирный день навыков молодежи – относительно молодой праздник, который был учрежден под эгидой ООН в 2014 году.
Также в третье воскресенье июля, которое в 2018 году выпадает на 15 число, многие постсоветские государства отмечают День металлурга.
В народе 15 июля почитается Сырая Богородица или Берегиня – славянское божество, которую еще называют матерью всех духов и земных богатств, хранительницей, защитницей людей и всего живого.
Главная примета дня: если на Берегиню на деревьях желтеют листья, будет ранняя осень и зима.
Фото: 15 июля в Украине День металлурга (pixabay.com/kepinator)
В 1240 году Александр Невский одержал победу над шведами в битве, которая позже біла названа в его честь.
В 1783 году во Франции спущен на воду первый в истории пароход.
В 1920 году основан Киевский педагогический университет.
В 1923 году – день рождения в СССР государственной авиакомпании "Аэрофлот".
В 1959 году в Америке состоялась премьера фильма "В джазе только девушки".
В 1975 году стартовал первый в истории совместный полет космических кораблей двух стран – "Союз-19" (СССР) и "Аполлон" (США).
В 1606 году – Харменс Рембрандт, великий голландский художник, живописец.
В 1638 году – Джованни Вивиани, итальянский композитор.
В 1905 году – Александр Хвыля, советский украинский актер.
В 1924 году – Махмуд Эсамбаев, известный советский чеченский танцовщик, актер.
В 1904 году – Антон Чехов, известный русский писатель, драматург.
В 1915 году – Рафаэлло Джованьоли, итальянский писатель, автор исторических романов ("Спартак" и др.)
В 1916 году – Илья Мечников, русский ученый, биолог, патолог.
В 1940 году – Роберт Уодлоу, американский артист, самый высокий человек в истории (272 см).
В 1985 году – Александра Воронович, украинская артистка театра.
В 1997 году – Джанни Версаче, известный итальянский модельер.
Сегодня свои именины отмечают: Арсений, Василий, Никон, Тихон.
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