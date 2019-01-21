15 февраля, бесплатная онлайн-конференция — SMM Day: будьте всегда впереди своих конкурентов

15 февраля Академия интернет-маркетинга WebPromoExperts приглашает всех на бесплатную онлайн-конференцию, посвященную эффективному продвижению бизнеса в социальных сетях - WebPromoExperts SMM Day.

Уже пятый год подряд SMM Day остается самым масштабным онлайн-событием по Social Media Marketing в Восточной Европе. В этот раз вас ожидает еще больше кейсов, еще больше полезной информации и хаков, которые помогут эффективнее продвигать товары и услуги в соцсетях.

Что вас ожидает на SMM Day?

14 спикеров-экспертов с уникальными докладами;

8 часов полезной насыщенной информации;

только актуальные руководства и рекомендации;

возможность задать спикеру вопрос в чате;

плюшки и бонусы от организаторов и партнеров.

На этой конференции вы сможете:

Узнать, как привлекать лояльных клиентов в социальных сетях;

Освоить современные приемы коммуникаций с онлайн-покупателями;

Увидеть, как и за счёт чего выделиться в социальных сетях на фоне конкурентов;

Получить свежие идеи для своей SMM-стратегии;

Проанализировать особенности и преимущества рекламы в соцсетях;

Узнать о самых распространенных ошибках для бизнеса в Instagram;

Услышать самые актуальные тренды в Фейсбуке на 2019 и многое другое.

Программа максимально актуализируется на текущий момент, поэтому вы изучите самые свежие тренды и поймёте, как добиваться более быстрых и высоких результатов уже сейчас.

Среди докладчиков: Евгений Мокин (Median ads), Сергей Желепа (WebPromoExperts), Максим Кузьминский (WebPromo), (Дарья Андреева (Wishdo), Влад Богуцкий (Eva), Андрей Зубенко (U.N.C.L.E), Татьяна Шкарбан (Всі. Свої), Мария Банько (Семья ресторанов Димы Борисова) и многие другие известные специалисты.

Кому будет особенно полезна конференция?

Если вы хотите стать SMM-специалистом — получаете комплексную информацию по всем важным и актуальным на сегодня аспектам продвижения в социальных сетях

Если вы SMM-специалист на фрилансе — получаете свежие актуальные знания и практики, которые помогут стать более эффективным и зарабатывать больше денег

Если вы уже опытный SMM-специалист — получаете массу идей для повышения SMM-активности компании и выведения её на более эффективный уровень

Если вы предприниматель или человек-бренд — получаете целый арсенал чётких руководств, как привлекать клиентов и увеличивать продажи в соцсетях

В общем, эта конференция полезна всем, кто хочет ещё эффективней использовать соцсети для своих целей и задач.

Как стать участником?

Мероприятие бесплатное! Все, что вам нужно - зарегистрироваться. В день проведения конференции вам будет отправлено письмо с напоминанием и ссылкой на трансляцию.

А если вы хотите не упустить самые важные моменты доклада и изучить все до мелочей - приобретайте доступ к записям и презентациям! Кстати, сейчас есть возможность сэкономить и приобрести доступ по стартовой цене.

Организаторы и спонсоры: WebPromoExperts, WebPromo, PublBox

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Видеоприглашение: https://www.youtube.com/embed/5K-kD9Hh1Ss

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