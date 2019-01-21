15 лютого, безкоштовна онлайн-конференція — SMM Day: будьте завжди попереду своїх конкурентів

15 лютого Академія інтернет-маркетингу WebPromoExperts запрошує всіх на безкоштовну онлайн-конференцію, присвячену ефективному просуванню бізнесу в соціальних мережах - WebPromoExperts SMM Day.

Вже п'ятий рік поспіль SMM Day залишається наймасштабнішим онлайн-подією за Social Media Marketing у Східній Європі. На цей раз вас чекає ще більше кейсів, ще більше корисної інформації і хаків, які допоможуть ефективніше просувати товари і послуги в соцмережах.

Що вас очікує на SMM Day?

14 спікерів-експертів з унікальними доповідями;

8 годин корисної насиченої інформації;

тільки актуальні посібники та рекомендації;

можливість задати спікеру питання в чаті;

плюшки і бонуси від організаторів та партнерів

На цій конференції ви зможете:

Дізнатися, як залучати лояльних клієнтів в соціальних мережах;

Освоїти сучасні прийоми комунікацій з онлайн-покупцями;

Побачити, як і за рахунок чого виділитися в соціальних мережах на тлі конкурентів;

Отримати свіжі ідеї для своєї SMM-стратегії;

Проаналізувати особливості та переваги реклами в соцмережах;

Дізнатися про найпоширеніші помилки для бізнесу в Instagram;

Почути найактуальніші тренди у Фейсбуці на 2019 і багато іншого

Програма максимально актуалізується на поточний момент, тому ви вивчіть самі свіжі тренди і зрозумієте, як досягти більш швидких і високих результатів уже зараз.

Серед доповідачів: Євген Мокін (Median ads), Сергій Желепа (WebPromoExperts), Максим Кузьмінський (WebPromo), (Дар'я Андрєєва (Wishdo), Влад Богуцький (Eva), Андрій Зубенко (U. N. C. L. E), Тетяна Шкарбан (Всі. Свої), Марія Банько (Родина ресторанів Діми Борисова) і багато інші відомі фахівці.

Кому буде особливо корисна конференція?

Якщо ви хочете стати SMM-фахівцем — отримуєте комплексну інформацію по всім важливим і актуальним на сьогодні аспектів просування в соціальних мережах

Якщо ви SMM-спеціаліст на фрілансі — отримуєте свіжі актуальні знання і практики, які допоможуть стати більш ефективним і заробляти більше грошей

Якщо ви вже досвідчений SMM-спеціаліст — отримуєте масу ідей для підвищення SMM-активності компанії та виведення її на більш ефективний рівень

Якщо ви підприємець чи людина-бренд — отримуєте цілий арсенал чітких інструкцій, як залучати клієнтів і збільшувати продажі в соцмережах

загалом, ця конференція корисна всім, хто хоче ще ефективніше використовувати соцмережі для своїх цілей і завдань

Як стати учасником?

Захід безкоштовне! Все, що вам потрібно - зареєструватися. В день проведення конференції вам буде надіслано лист з нагадуванням і посилання на трансляцію.

А якщо ви хочете не упустити найважливіші моменти доповіді і вивчити все до дрібниць - купуйте доступ до записів і презентацій! До речі, зараз є можливість заощадити і придбати доступ за стартовою ціною.

Організатори і спонсори: WebPromoExperts, WebPromo, PublBox

Вам це може бути цікавим: WebPromoExperts



Видеоприглашение: https://www.youtube.com/embed/5K-kD9Hh1Ss

Зарегистрироваться!