Супрун сообщила, в какой области подписано меньше всего деклараций с врачами

И. о. министра отметила, что нет проблем, которые не решаются

Меньше всего деклараций с врачами подписано в Сумской области. Об этом в Twitter сообщил и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

"Была в Сумах. Эта область последняя по количеству деклараций, но есть и прекрасные примеры г. Бурынь и с. Бобрик, где большинство жителей выбрали врачей", - написала Супрун.

Она отметила, что нет проблем, которые не решаются, если есть желание и эффективная организация общества.

И. о. министра пообещала внимательно следить за воплощением озвученных планов.

Была в Сумах. Эта область последняя по количеству деклараций, но есть и прекрасные примеры м. Бурынь и с. Бобрик, где большинство жителей выбрали врачей. Нет проблем, что не решаются, как есть желание и эффективная организация общины. Внимательно будем следить за воплощением озвученных планов. pic.twitter.com/DFIrOviAnH — Ульяна Супрун (@usuprun) May 26, 2018

Напомним, 21 мая Супрун сообщила, что украинцы подписали 5 млн деклараций с семейными врачами. Она отметила, что кампания не сбавляет обороты.