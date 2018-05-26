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Супрун сообщила, в какой области подписано меньше всего деклараций с врачами

НовостиОбщество    26.05.2018 - 13:27
Фото: визит Супрун в Суммы (twitter.com/usuprun)
Фото: визит Супрун в Суммы (twitter.com/usuprun)

И. о. министра отметила, что нет проблем, которые не решаются

Меньше всего деклараций с врачами подписано в Сумской области. Об этом в Twitter сообщил и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

"Была в Сумах. Эта область последняя по количеству деклараций, но есть и прекрасные примеры г. Бурынь и с. Бобрик, где большинство жителей выбрали врачей", - написала Супрун.

Она отметила, что нет проблем, которые не решаются, если есть желание и эффективная организация общества.

И. о. министра пообещала внимательно следить за воплощением озвученных планов.

Напомним, 21 мая Супрун сообщила, что украинцы подписали 5 млн деклараций с семейными врачами. Она отметила, что кампания не сбавляет обороты.

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Теги публикации: Врач для каждой семьи, Уляна Супрун, реформы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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