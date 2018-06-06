149 медзакладів уклали договори з Національною службою здоров’я

Вони з липня почнуть отримувати фінансування за новою моделлю

У 22 областях України 149 медичних закладів, що надають первинну медичну допомогу, розпочинають роботу з Національною службою здоров’я України (НСЗУ). Про це у Facebook повідомила в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун.

"На 149 закладів, з якими сьогодні укладені договори, на друге півріччя буде виділено близько 1,5 млрд грн. Інші заклади охорони здоров’я, як і раніше, будуть надалі фінансуватися через механізм субвенції", - повідомила Супрун.

Договори з медзакладами завершили укладати вчора, 5 червня. Медзаклади, з якими укладено договір, з липня почнуть отримувати фінансування за новою моделлю.

"Серед закладів першої хвилі - усі заклади Києва, кількох обласних центрів - Вінниця, Полтава і Черкаси - та великих міст - Кривий Ріг і Кременчук. Повний перелік договорів буде розміщений на сайті Національної служби здоров’я протягом 5 днів", - зазначила Супрун.

149 медзакладів первинки у 22 областях України розпочинають роботу з НСЗУ! Це заклади першої хвилі - тих міст, районів і... Опубліковано Уляна Супрун 6 червня 2018 р.

Нагадаємо, 26 травня Супрун повідомила, у якій області підписано найменше декларацій з лікарями.