Более 14 тысяч человек и 450 танков: Генштаб рассказал о боевых потерях военных РФ

Потери российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину составили более 14 тысяч военнослужащих. При этом россияне потеряли 450 танков и более 100 вертолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook .

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