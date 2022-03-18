Более 14 тысяч человек и 450 танков: Генштаб рассказал о боевых потерях военных РФ
Фото: потери РФ в Украине составили более 14 тысяч человек и 450 танков (Getty Images)
Потери российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину составили более 14 тысяч военнослужащих. При этом россияне потеряли 450 танков и более 100 вертолетов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.
Общие боевые потери противника на 18 марта ориентировочно составили:
- личного состава - около 14 200 человек
- танков - 450 единицы
- боевых бронированных машин - 1 448 единиц
- артиллерийских систем - 205 единица
- РСЗО - 72 единиц
- средства ПВО - 43 единиц
- самолетов - 93 единица
- вертолетов - 112 единиц
- автомобильной техники - 879 единиц
- корабли/катера - 3 единицы
- цистерн с ГСМ - 60 единиц
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 12 единиц
- специальная техника - 11.
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.
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