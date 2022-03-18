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Более 14 тысяч человек и 450 танков: Генштаб рассказал о боевых потерях военных РФ

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Киев, Пятница 18 марта 2022 09:20
Более 14 тысяч человек и 450 танков: Генштаб рассказал о боевых потерях военных РФ Фото: потери РФ в Украине составили более 14 тысяч человек и 450 танков (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Потери российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину составили более 14 тысяч военнослужащих. При этом россияне потеряли 450 танков и более 100 вертолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Общие боевые потери противника на 18 марта ориентировочно составили:

  • личного состава - около 14 200 человек
  • танков - 450 единицы
  • боевых бронированных машин - 1 448 единиц
  • артиллерийских систем - 205 единица
  • РСЗО - 72 единиц
  • средства ПВО - 43 единиц
  • самолетов - 93 единица
  • вертолетов - 112 единиц
  • автомобильной техники - 879 единиц
  • корабли/катера - 3 единицы
  • цистерн с ГСМ - 60 единиц
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 12 единиц
  • специальная техника - 11.

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.

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