14% территории Украины нуждается в разминировании

Ассоциация саперов Украины заявила, что на 82,5 тыс. кв. км территории Украины есть взрывоопасные предметы. Все эти территории в дальнейшем подлежат разминированию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Ассоциации саперов Украины.

Подсчеты проводились с помощью геоинформационного программного обеспечения совместно с оператором противоминной деятельности Demining Solutions. Площадь территории Украины составляет 603,7 тыс. кв. км. И около 14% из них по состоянию на 21 марта подлежат разминированию.

По данным Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины, в течение прошлой недели только в Киеве и Киевской области саперы обезвредили 65 взрывоопасных предметов.