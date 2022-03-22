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14% территории Украины нуждается в разминировании

Застрявший в машине снаряд (Фото: objectiv.tv)
Автор: Константин Широкун

Ассоциация саперов Украины заявила, что на 82,5 тыс. кв. км территории Украины есть взрывоопасные предметы. Все эти территории в дальнейшем подлежат разминированию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Ассоциации саперов Украины.

Подсчеты проводились с помощью геоинформационного программного обеспечения совместно с оператором противоминной деятельности Demining Solutions. Площадь территории Украины составляет 603,7 тыс. кв. км. И около 14% из них по состоянию на 21 марта подлежат разминированию.

По данным Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины, в течение прошлой недели только в Киеве и Киевской области саперы обезвредили 65 взрывоопасных предметов.

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